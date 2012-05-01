Titanik yeniden yapılıyor, ilk sefer 2016'da

Avustralyalı maden şirketi milyarderi Clive Palmer, Titanik'in 21. yüzyıl versiyonunu yaptırmak için Çinli bir şirketle anlaştı.Titanik 2'nin ilk seferi 2016'da.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Avustralya medyasına yaptığı açıklamada Palmer, geminin inşasına 2013 sonlarında başlanacağını ve 2016'da ilk seferine çıkacağını bildirdi.

Palmer, Çin'in devlet mülkiyetindeki gemicilik şirketi CSC Jinling Shipyard ile bu konuda ön anlaşma imzalandığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Her yönüyle, orijinal Titanik kadar lüks, ama 21. yüzyıl teknolojisi ve en son navigasyon ve güvenlik sistemiyle donatılmış bir gemi olacak" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Titanik'in batışının yüzüncü yıldönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenmişti.

Döneminin en büyük lüks gemisi olan Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a doğru çıktığı ilk seferinde, buzdağına çarparak batmıştı.

15 Nisan 1912'de yaşanan bu olayda 1.500 kişi hayatını kaybetmişti.

Seçimlerde aday olacak

Titanik'in yeni versiyonunun batıp batmayacağı sorusuna Palmer, "Delik açarsanız elbette batar, ama gemi batmayacak şekilde tasarlanacak" cevabını verdi.

Her şey planlandığı gibi giderse Titanik 2'nin 2016 sonlarına doğru Londra'dan New York'a doğru ilk seferine çıkması hedefleniyor.

Gemi inşasının ne kadara mal olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Avustralya'nın Queensland bölgesinde maden işletmecisi olan Palmer'in Çin ile sıkı iş ilişkilerine sahip olduğu ve turizm alanına da el attığı biliniyor.

Palmer'in Titanik'in benzerini inşa edeceğine dair planları, Queensland'daki gelecek eyalet seçimlerine katılma açıklamasıyla aynı güne denk getirildi.

Palmer'in, Lilley bölgesi sandalyesi için muhalefetteki muhafazakâr Liberal Ulusal Parti'den aday olması bekleniyor.

Bu bölgeyi şimdi İşçi Partisi'nden Başbakan Yardımcısı ve mali işlerden sorumlu bakan Wayne Swan temsil ediyor.