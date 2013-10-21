‘Titanik Kemanı’na 1.6 milyon dolar

101 yıl önce bir buzdağına çarptıktan sonra Atlantik'in karanlık sularına gömülen Titanik gemisinin orkestra şefi Wallace Hartley'e ait keman, açık artırmada 1,6 milyon dolara satıldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Henry Aldridge&Son Müzayede Evi, 2006 yılında bulunan kemanın, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı.

Müzayede Evi, deniz suyunun metal kısımlarını aşındırdığı kemanın çalınamaz durumda olduğunu belirtti. Nişanlısı Maria Robinson, Alman yapımı kemanı Hartley'e nişan hediyesi olarak vermişti. Kemanın arkasındaki gümüş plakette “Wally’e nişan hediyemdir. Maria” yazılı. Asla batmayacağı sanılan Titanik, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarpıp 2 bin 228 yolcu ve mürettebatıyla Kuzey Atlantik'e gömülmüştü.



Titanik batarken orkestra çalmaya devam ediyordu



Yaklaşık bin 500 kişiye mezar olan Titanik'in enkazı, 1985 yılında Kanada’nın Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında, deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

Hartley şefliğindeki orkestra, Titanik batarken ''Nearer, my God, to Thee (Tanrım sana geliyorum)'' şarkısını çalmaya devam ediyordu. Hartley de kazada yaşamını yitirenler arasında bulunuyordu.

Henry Aldridge&Son Müzayede Evi, kemanın gerçekliğini doğrulamak için yapılan araştırmaların 7 yılı bulduğunu açıkladı.





Deutsche Welle Türkçe