Titanik ilk defa bu kadar net!

T24 - Yapıldığı dönemde kimsenin batabileceği ihtimalini aklından bile geçirmediği dev yolcu gemisi R.M.S Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde bir buzdağına çarparak Atlantik’in sularına gömüldü. National Geographic’in uluslararası baskısı, batışının 100’üncü yıldönümünde Titanik’in bugüne kadar elde edilen en yüksek çözünürlüklü fotoğraflarına yer veriyor. Bu fotoğrafları, National Geographic Türkiye’nin Nisan sayısını alan okuyucular da görebilecek.

Okyanus tabanında yatan Titanik’in bugüne kadar hiç görülmemiş fotoğrafları, binlerce yüksek çözünürlüklü görüntüden yararlanılarak oluşturuldu. Esfane batığın tümünü gözler önüne seren fotoğraflar, Titanik’in nasıl battığı hakkında da çok net fikir veriyor.

Sancak tarafını gösteren bu fotoğraf, geminin ilk burnunu okyanus tabanına çarptığını gösteriyor. Bu durum, buzdağının gemide neden olduğu hasarın belki de sonsuza dek gizli kalacağı anlamına geliyor.

Kıç tarafındaki bir açıklıkta ortaya çıkan Titanik’in iki motoru. Demir yiyen bakterilerin neden olduğu turuncu renkli pasla kaplı olan dev motorlar, dört katlı bir binanın yükseliğinde. Bir zamanlar insanın inşa ettiği en büyük gemiyi hareket ettiren bu motorlar, şimdi deniz canlılarının evi durumunda.

Titanik’in okyanusun karanlığında yatan gövdesinin tepeden görünümü. Bin 500’den fazla insana mezar olan batık, şimdi suların en az 3 bin 200 metre derinliğinde sessizce yatıyor.