Titanik 3 boyulu batacak



T24 - Titanik’in batışının 100. yılında James Cameron'ın filmi, 3D olarak 6 Nisan 2012'de vizyona girecek.





ntvmsnbc'nin haberine göre, James Cameron’ın yönettiği 'Titanik' (Titanic) 6 Nisan 2012’de 3D olarak vizyona girecek.



Tüm zamanların ikinci en yüksek hasılat yapan filmi olan 'Titanik' 11 Oscar Ödülü birden kazanmış, Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet’ın önünü açan film olmuştu.



Variety tarafından 1997’de “Günümüz teknolojisinin dramatik hikaye anlatımına nasıl katkıları olabileceğinin mükemmel bir örneği” olarak anılan film, Cameron’ın Lightstorm yapım ortağı Jon Landau ile 3D’ye aktarıldı.



Cameron filmin yeniden gösterime girecek olmasıyla ilgili, "Titanik'i dev perdede görmemiş olan yeni bir jenerasyon var. Ve bu izleyeceğiniz, 3Dd’ye aktarılmış bir 'Titanik' olacak. Duygusal bütünlüğü korunmuş ama çok daha güçlü görüntülerle desteklenmiş hali eski hayranları ve ilk kez izleyecek olanlar için efsanevi bir deneyim olacak''







