T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Titanic'te son şarkıyı çalan keman 1 milyon dolardan satışa çıkıyor

Titanic batarken bile çalmaya devam eden keman 1 milyon dolardan açık artırmaya çıkıyor

18 Mart 2013 09:59

Titanic batarken, yemek salonundaki müzik grubu insanları sakinleştirmek için müzik yapmaya devam ediyordu.

Grubun lideri Wallace Hartley’nin o gün hayatını kaybetmeden önce çaldığı keman, bu yıl içinde açık artırmayla satışa sunulacak.

Kemanın 1 milyon doların üstünde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Henry Aldridge and Son Müzayede Evi, yedi yıl boyunca keman üzerinde testler gerçekleştirdikten sonra kemanın Titanic’te çalındığının kesinleştiğini açıkladı.

Hartley’ye kemanı, Maria Robinson nişan hediyesi olarak vermişti.

Kemanın üzerinde “Wallace’a, nişanlanmamız anısına” yazıyor.

Maria’nın hayatını kaybetmesi üzerine bir müzik grubuna bağışlanan keman, elden ele dolaştı.

 

ETİKETLER

titanickemanaçık artırmasatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24