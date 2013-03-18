Titanic'te son şarkıyı çalan keman 1 milyon dolardan satışa çıkıyor

Titanic batarken, yemek salonundaki müzik grubu insanları sakinleştirmek için müzik yapmaya devam ediyordu.
Grubun lideri Wallace Hartley’nin o gün hayatını kaybetmeden önce çaldığı keman, bu yıl içinde açık artırmayla satışa sunulacak.
Kemanın 1 milyon doların üstünde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Henry Aldridge and Son Müzayede Evi, yedi yıl boyunca keman üzerinde testler gerçekleştirdikten sonra kemanın Titanic’te çalındığının kesinleştiğini açıkladı.
Hartley’ye kemanı, Maria Robinson nişan hediyesi olarak vermişti.
Kemanın üzerinde “Wallace’a, nişanlanmamız anısına” yazıyor.
Maria’nın hayatını kaybetmesi üzerine bir müzik grubuna bağışlanan keman, elden ele dolaştı.