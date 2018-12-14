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Dünya

Titanic'le ilgili yıllar sonra ortaya çıkan sır

Ballard, enkazın batan Sovyet nükleer denizaltılarını bulmak için yapılan çalışmalar sonucunda keşfedildiğini belirtti

14 Aralık 2018 18:17

T24

Titanic'in uzun yıllar süren bilimsel çalışmalar sonucunda değil, Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki Soğuk Savaş sırasında batan nükleer denizaltıları bulmak için ABD tarafından gerçekleştirilen bir gizli görev sırasında bulunduğu ortaya çıktı

Titanic'in enkazını bulan Robert Ballard, bazı Soğuk Savaş dosyalarının gizliliğinin kaldırılması üzerine CNN International'a konuştu. Ballard, enkazın batan Sovyet nükleer denizaltılarını bulmak için yapılan çalışmalar sonucunda keşfedildiğini belirtti. 

Ballard, hükümetin denizaltıları bulmak için yapılan çalışmaların ortaya çıkmamasını istediğini, dolayısıyla Titanic'in bu sırada bulunmasının onlara dikkati başka yöne çekmek için bir şans verdiğini belirtti. Ballard ayrıca Titanic'i bulduklarına çok heyecanlandıklarını belirtti.

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