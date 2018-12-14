Titanic'le ilgili yıllar sonra ortaya çıkan sır

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Titanic'in uzun yıllar süren bilimsel çalışmalar sonucunda değil, Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki Soğuk Savaş sırasında batan nükleer denizaltıları bulmak için ABD tarafından gerçekleştirilen bir gizli görev sırasında bulunduğu ortaya çıktı

Titanic'in enkazını bulan Robert Ballard, bazı Soğuk Savaş dosyalarının gizliliğinin kaldırılması üzerine CNN International'a konuştu. Ballard, enkazın batan Sovyet nükleer denizaltılarını bulmak için yapılan çalışmalar sonucunda keşfedildiğini belirtti.

Ballard, hükümetin denizaltıları bulmak için yapılan çalışmaların ortaya çıkmamasını istediğini, dolayısıyla Titanic'in bu sırada bulunmasının onlara dikkati başka yöne çekmek için bir şans verdiğini belirtti. Ballard ayrıca Titanic'i bulduklarına çok heyecanlandıklarını belirtti.