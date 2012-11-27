Titanic'i batıran buz dağının fotoğrafı satışta

İngiltere’den ABD’ye doğru yola çıkan Titanic’in sonunu getiren buz dağının fotoğrafı açık artırmayla satılacak.

New Hampshire'daki RR Auction isimli müzayede sitesi, Titanic'in çarptığı buz dağının başka bir geminin mürettebatı tarafından, olaydan 2 gün önce çekilen fotoğrafının, 13 Aralık'tan itibaren, 8-10 bin dolara açık artırmaya sunulacağını duyurdu.

Fotoğrafın, Etonian gemisinin kaptanı W.F Wood tarafından, buz dağının büyüklüğü ve karakteristik yapısından etkilendiği için çekildiği kaydedildi.

İngiltere'den ABD'ye doğru yola çıkan Titanic, 14 Nisan 1912'de Atlantik Okyanusu'nda bir buz dağına çarparak batmış ve 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.