T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Titanic'i batıran buz dağının fotoğrafı satışta

ABD'de, 1912'de Titanic gemisinin çarptığı buz dağının, olaydan 2 gün önce çekilen fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor

27 Kasım 2012 12:51

İngiltere’den ABD’ye doğru yola çıkan Titanic’in sonunu getiren buz dağının fotoğrafı açık artırmayla satılacak.

New Hampshire'daki RR Auction isimli müzayede sitesi, Titanic'in çarptığı buz dağının başka bir geminin mürettebatı tarafından, olaydan 2 gün önce çekilen fotoğrafının, 13 Aralık'tan itibaren, 8-10 bin dolara açık artırmaya sunulacağını duyurdu.

Fotoğrafın, Etonian gemisinin kaptanı W.F Wood tarafından, buz dağının büyüklüğü ve karakteristik yapısından etkilendiği için çekildiği kaydedildi.

İngiltere'den ABD'ye doğru yola çıkan Titanic, 14 Nisan 1912'de Atlantik Okyanusu'nda bir buz dağına çarparak batmış ve 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

buz dağıtitanic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24