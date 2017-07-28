Titanic yıldızlarıyla akşam yemeği açık artırmada

Titanic filminin yıldızları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet ile akşam yemeği, Fransa’da yardım amacıyla düzenlenen bir açık artırmaya çıkarılacak.

NTV'de yer alan haberde, Leonardo DiCaprio Foundation'un (Leonardo DiCaprio Vakfı) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, etkinlik 26 Temmuz'da Saint-Tropez'de yapılacak. Toplanacak para, çevre koruma projelerine yönlendirilecek.



Grammy Ödülü sahibi Lenny Kravitz sahne alacağı etkinliğin sunuculuğunu Simon De Pury yapacak.



DiCaprio, "Doğamızı koruyan ve dünya toplumunu ortak eylemlere çağıran örgütlere yardım amaçlı bağışların önemli ölçüde artırılmasından başlamamız gerekir" diye açıkladı.



Ünlü aktör daha önce 2015'te düzenlediği benzer etkinlikte topladığı yaklaşık 40 milyon doları çevre koruma projelerine aktarmıştı.