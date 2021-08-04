Titanic Müzesi'nde 'buzdağı duvarı' çöktü: 3 yaralı

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Titanic Müzesi'nde buzdan yapılma duvar çökerek üç kişiyi yaraladı.

CNN'e yapılan açıklamaya göre müzeye yerel saat ile 20.11 sularında "travmatik bir kaza nedeniyle" itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye taşınmalarını sağladı.

Yaralılardan birinin hava yoluyla, diğer ikisinin ise ambulansla hastaneye taşındığı ifade edildi.

Müze sahipleri konuyla ilgili açıklamalarında, "Böyle bir kazayı asla beklemezdik. Ziyaretçi ve çalışanlarımızın güvenliği bizim için her zaman bir numaralı önceliktir" dedi.

Müzede ziyaretçilerin dokunabildiği bir "buzdağı duvarı" bulunuyordu. Duvarın neden çöktüğünün henüz bilinmediği belirtildi.