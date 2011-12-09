-''Titanic'' 3D olarak dönüyor İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 - Paramount Pictures, Twentieth Century Fox ve Lightstorm Entertaınment iş birliğiyle James Cameron'ın yönettiği Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in oynadığı ''Titanic'' filmi, 3 boyutlu versiyonuyla sinemaseverlerle buluşacak. Hikayesiyle efsaneye dönüşen ''Titanic'' gemisi, batışının 100. yılı dolayısıyla gelecek yıl 6 Nisan'da 3D olarak yeniden vizyona girecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Cameron, şunları kaydetti: ''Titanic'i dev perdede görmemiş yeni bir jenerasyon var. Bu izleyeceğiniz, daha önce görmediğiniz, dijital olarak 4K'da yeniden yapılmış, itina ile 3D'ye aktarılmış bir film olacak. Duygusal bütünlüğü korunmuş, ama çok daha güçlü görüntülerle desteklenmiş hali eski hayranları ve ilk kez izleyecek olanlar için efsanevi bir deneyim olacak.''