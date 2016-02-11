Titanic 2'nin tasarımları yayınlandı

1912 yılında çıktığı ilk okyanuslar arası yolculukta bir buzdağına çarparak batan ve popüler kültürde kendine önemli bir yer edinen Titanik yolcu gemisinin, 2018 yılında ilk yolculuğuna çıkması beklenen birebir kopyası Titanik 2’nin içinin nasıl tasarlanacağı gösteren planlar ilk kez yayınlandı.

Hürriyet'in haberine göre bilgisayar yardımıyla yaratılan görsellerde yeni Titanic’in içinde bilgisayar ya da televizyon gibi teknoloji ürünlerine yer verilmesinin planlanmadığı ve geminin dekorasyonunda orijinale tamamen sadık kalınacağı görüldü.

Planlarda dikkat çeken tek yeni ekleme, Titanik 2’nin güvertesine yerleştirileceği anlaşılan helikopter sahası. Yetkililer yeni gemide Titanik’ten farklı olarak yeterli sayıda can kurtaran botu bulunacağını ve ayrıca gemide modern gemi terk ve kurtarma sistemlerinin kullanılacağını da belirtti.

Blue Star Line şirketinin sahibi Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafından inşa ettirilmekte olan Titank 2’nin içinde 20. Yüzyılın başlarında kullanılanlara benzer oldukça basit bir spor salonu ve orijinal gemide bulunan havuzun bire bir kopyası olan bir de küçük yüzme havuzu da bulunuyor.

İnşasının 300 ila 400 milyon sterline mal olacağı tahmin edilen Titanik 2’nin içinde 1,2 ve 3. Sınıf olmak üzere ayrılmış 840 kabin bulunacak. Gemi bir seferde 2 bin 435 yolcu ve 900 mürettebatı taşıyabilecek. Daha önce ilk seferini 2016 yılında yapacağı açıklanmış olan Titanik 2, yeni bir gecikme ile karşı karşıya kalmazsa ilk seferini iki yıl sonra Çin ile Dubai arasında yapacak.