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Dünya

Titanic 2'nin biletleri için 1 milyon dolar verenler var!

Clive Palmer, insanların, geminin ilk yolcularından biri olabilmek için birbiriyle yarıştığını açıkladı

17 Şubat 2013 15:31

Orijinaliyle birebir benzer inşa edilen yeni Titanik'in 2016'daki ilk seferine bilet bulabilmek için bir milyon doları gözden çıkaranlar var.

Efsane yolcu gemisi Titanik'i yeniden inşa etmek için kolları sıvayan Avustralyalı milyarder Clive Palmer, insanların, geminin ilk yolcularından biri olabilmek için birbiriyle yarıştığını açıkladı.

Palmer, Çinli şirket CSC Jinling Shipyard'a ısmarladığı ve 2016'da denize indirilecek olan Titanik II'ye, dünyanın dört bir yanından talep geldiğini kaydetti.

ABD, İngiltere ve Güney Amerika'dan bazı zenginlerin bilet için 1 milyon doları bile gözden çıkardığını söyleyen Palmer'in basın sözcüsü, geminin ne kadara mal olacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.


Aynı rotayı izleyecekler


5.2 milyar dolarlık servetiyle Avustralya'nın en zengin beşinci kişisi olan işadamı Clive Palmer, nisan ayında, 100 yıl önce "batmayan gemi" olarak suya indirilen ve ilk seferinde sulara gömülen Titanik'in modern bir kopyasını inşa edeceğini açıklamıştı.

Geminin adı Titanik II olacak. Orijinal Titanik'le aynı rotayı izleyerek ilk seferine çıkacak olan Titanik II, İngiltere'nin Southampton limanından demir alarak.

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