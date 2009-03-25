Titan Dünya’yı anımsatıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA), Cassini uzay aracının, Satürn gezegeninin uydusu Titan'ın yeni film ve görüntülerini göndererek, bu gökcisminin Dünya'ya benzer manzaralarına yenilerini eklediğini bildirdi.



NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini'nin gönderdiği stereo çift radar görüntülerinden yeni kuşuçuşu topografik haritalar yapıldığı belirtilerek, Cassini uzay aracının Titan üzerinde yaptığı 19 uçuşta elde edilen radar ölçümleriyle Titan yüzeyinin yüzde 2'sine karşılık gelen 20 bölgenin haritalarının çıkarıldığı kaydedildi.



Haritaları ekibiyle birlikte hazırlayan Amerikan Jeoloji Araştırmalarına bağlı Astrojeoloji Bilim Merkezi’nden Randy Kirk, "Cassini'nin alçak irtifadan uçuşu sayesinde, Titan'ın kapsamlı kuş uçuşu görüntülerini elde ettik. Bu sayede bazıları Dünya'yı anımsatan birçok yerin haritasını çıkardık. Büyük denizler, küçük göller, nehirler, kuru akarsu yatakları, dağlar ve kum tepecikleri, lav akıntıları..." diye konuştu.



Kirk çalışmasını, dün Texas Woodlands'de düzenlenen Ay ve Gezegenler Konferansı’nda sundu.



Görüntüler, NASA'nın internet sayfasında da yayımlandı.



NASA ve Avrupa Uzay Kurumu (ESA) ile İtalyan uzay ajansının ortaklaşa yürüttüğü Cassini-Huygens projesini, NASA'nın California Pasadena'daki Jet Motorları Laboratuvarı yönetiyor.



(AA)

