Tişörtünde 'hero' yazan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Adıyaman'da, üzerinde İngilizce ‘Hero’ yazılı tişört giyen 38 yaşındaki Mehmet Mustafa Turan, polis tarafından gözaltına alındı. Turan emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Eskisayar Mahallesi üzerinde bir kişinin 'Hero' yazılı tişört giydiğini görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, tişörtü giyen eczacı kalfası Mehmet Mustafa Turan'ı gözaltına aldı. Tişörtü 6 ay önce aldığını belirten Turan, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından Turan serbest bırakıldı.