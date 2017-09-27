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Spor

Tişörtlerle 'Sedat Peker koreografisi' yapan 'tribün lideri' maçlara giremeyecek

Alanyaspor maçta tarihi geri dönüşe imza atmıştı

Görsel TribünDergi&#39;den alınmıştır

27 Eylül 2017 14:24

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Alanyaspor'u konuk ettiği maçta tribünlerde taraftarların tişörtlerle yaptığı "Bir umuttur yaşamak Sedat Peker" koreografisi, karşılaşmada dikkati çeken detaylar arasında yer almıştı. Organizasyonu yapan 'Trabzonlu Gençler'in lideri Jan Marie, 6222 sayılı kanunla tribünlerden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Jan Marie, aldığı ceza sonrası Facebook hesabı üzerinden şu iletiyi paylaştı:

"Lan ne zaman bir isim suç olduda Reis Sedat Peker bir umuttur yaşamak isminden bana 6222men casası veriyorsun 40 bin insanımızın katiline Meclis'te sayın diyorlarda bir şey yapmıyorsunuz"

*: Yazım yanlışlarına dokunulmamış, aynen aktarılmıştır.

Karşılaşmada Trabzonspor 3-0 öne geçmiş; Alanyaspor, Vagner Love'ın hat-trick yaptığı maçta 4-3'lük tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı.

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Jan MarieSedat PekerKoreografi6222mencezası

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