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Tişörtleri başlarına çeken hırsızlık şüphelileri aranıyor

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, hırsızların eve girme anları güvenlik kameralarını yansıdı

07 Eylül 2017 18:55

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, hırsızların eve girme anları güvenlik kameralarını yansıdı. Tişörtlerini başlarına geçirerek kendilerini gizlemeye çalışan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Geçen Cumartesi günü, Körfez İlimtepe Mahallesi\'nde Mehmet Şendoğan\'ın evine giren hırsızlar evden bilgisayar ve televizyonu çaldı. Şendoğan ailesinin il dışında bulunduğu sırada eve giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Önce evin giriş kapısına yönelen 2 kişi daha sonra evin penceresine giderken, tişörtleri başlarına çekerek yüzlerini gizlemeye çalışmaları dikkat çekti. Zorlayarak açtıkları pencereden eve giren 2 kişinin tişörtleri başlarına çekerek gizlenmeye çalışmaları faydasız kalırken, kimlikleri belirlenen iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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