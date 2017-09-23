"Tişörtlerde yazı ve resim" var dediler, annelerini görmek isteyen çocukları cezaevine almak istemediler!

Tutuklu siyasetçi Türkan Uzan Avşin’in 2 ve 3 yaşındaki çocukları bir haftalığına annelerinin yanına gitti. Ancak iki küçük çocuk, yanlarında yazılı ve resimli tişörtler olduğu için cezaevine güçlükle girebildi. Baba Mehmet Avşin, “Cezaevi memurlarından biri, tek tip kıyafet uygulamasının yavaş yavaş başladığını söyledi” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Seyhan Avşar'ın haberine göre Siverek Cezaevi’nde hükümlü Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Türkan Uzan Avşin’in çocukları Robin (3) ve Agit (2) geçen hafta, bir süre annelerinin yanında kalmak için cezaevine gitti. Cezaevi yönetimi, çocukları, yanlarında yazılı ve resimli tişörtler getirdikleri gerekçesiyle cezaevine almak istemedi. Çocuklar, yaşanan tartışmaların ardından zorlukla içeri girebildi. Baba Mehmet Avşin, “ Cezaevi memurlarından biri, tek tip kıyafet uygulamasına yavaş yavaş başlandığını söyledi” dedi.

Çocuklarını zaman zaman annelerinin yanına bıraktığını söyleyen Avşin, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta çocuklarımın çantasına birkaç tişört koyarak cezaevine götürdüm. Arama sırasında, ‘çocukların kıyafetlerinin baskılı ve yazılı olması nedeniyle bu kıyafetlerle çocukları cezaevine alamayız’ dediler. Yaşanılan tartışma sonucu bir memur, ‘Yeni bir genelge geldi. Bundan sonra bu tarz kıyafetleri almayacağız” dedi ve tek tip kıyafet uygulamasının yavaş yavaş başladığını söyledi. Geçen çarşamba günü yine çocukları annelerine bırakmak istedik. Yine aynı sorunla karşılaştık. Bu kez kıyafetleri alıp müdüre göstereceklerini söylediler” diye konuştu. Uygulamaya tepki gösteren baba Avşin, “Cezaevi görevlileri genelge geldiğini söylüyor. Mahkûmlar için olan genelgeyi çocuklara uygulamaya çalışıyorlar. Çocuklar mahkûm mu ki genelgeye tabi tutulsun? Eşim farklı cezaevlerinde de kaldı. Ama bu cezaevinde çocuklarımın içeriye girmesiyle ilgili sürekli sorunlar yaşıyoruz. Keyfi uygulamalar çok fazla.”

Önce Gebze sonra Siverek

Türkan Uzan Avşin, 21 Ocak 2016’da, “Özyönetim ilanı” açıklamasında yer aldığı gerekçesiyle evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Avşin, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra, katıldığı bir yürüyüş gerekçesiyle hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının onanması nedeniyle tutuklandı. 2 çocuk annesi Avşin, önce Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Tutukluluğu devam ederken 6 Mart 2016’da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden 6 tutuklunun firar etmesinin ardından Avşin, Gebze Kapalı Kadın Cezaevi’ne sevk edildi. Çocuklarıyla arasındaki mesafe daha da artan Avşin, 2 ay önce ise Siverek Cezaevi’ne nakledildi.