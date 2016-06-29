Kazova işçilerinin tişört tasarım şenliği başlıyor

2013 yılından beri, 'patronsuz kazak' sloganıyla bağımsız bir biçimde üretim yapan Özgür Kazova Tekstil Kooperatifi, 'tişört tasarım şenliği' adıyla bir tasarım yarışması düzenledi. Kooperatif, düzenlediği tasarım yarışmasıyla tasarımcılara ulaşmayı hedefliyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre; Kazova işçilerinin mücadelesi 2013 yılında başlamış, maaş ve tazminat hakları ellerinden alınan işçiler, fabrikanın önüne çadırlar kurarak, basın bildirileri yayımlayarak seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Bu süreç fabrikanın işgaliyle sonuçlandı, üretim yapılacak durumda olmayan fabrikanın işletilebilmesi için pek çok kişi destek verdi ve ardından bir dayanışma kooperatifi olma fikri doğdu. 2014 yılında Şişli’de bir mağaza açan Kazova işçilerinin üretimleri için daha önce Met-Üst, Hakan Gürsoytrak, Nazım Dikbaş, Nalan Yırtmaç, Güneş Terkol, Zeycan Alkış, Gözde İlkin ve Firdevs Kayhan gibi isimler tasarım yaptı.

"Patron için değil işçi için tasarla" sloganıyla tasarımcılara seslenen Özgür Kazova tişört tasarım şenliğine 11 Temmuz’a kadar başvurmak mümkün.

Yarışma sonucunda ilk üçe giren tasarımcıların isimleri, tasarladıkları tişörtlere verilecek. Yarışmaya katılmak için tasarımlarınızı patronsuztasarla@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.