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Ekonomi

TİSK İŞGÜCÜ MALİYETİNDEN YAKINDI ANKARA (A.A)

22 Mart 2011 13:05

-TİSK İŞGÜCÜ MALİYETİNDEN YAKINDI ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), geçen yılın son çeyreğinde sanayide en yüksek işgücü maliyeti artışının Türkiye'de görüldüğünü bildirdi. TİSK, AB ülkelerinde 2010 yılının 4. çeyreğinde işgücü maliyetlerinde kaydedilen gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, AB'de çalışılan saat başına nominal işgücü maliyeti, 2010 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı. Avro Bölgesinde ise işgücü maliyet artışı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. AB içinde en yüksek işgücü maliyet artışı yüzde 7,6 ile Bulgaristan'da kaydedilirken, bu oran Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 4,2, Danimarka'da yüzde 3,2, Almanya'da ise yüzde 1,5 şeklinde belirlendi. Bu dönemde AB üyesi ülkelerden İrlanda'da saat başına nominal işgücü maliyetinde yüzde 1,2, Macaristan'da yüzde 2,3, Yunanistan'da ise yüzde 6,5 oranında düşüş meydana geldi. Aynı dönemde Türkiye'de ise çalışılan saat başına nominal işgücü maliyet artışı ise yüzde 10,3 oldu.  -SANAYİ SEKTÖRÜ- Sanayi sektöründe ise saat başına nominal işgücü maliyet artışı AB'de yüzde 1,9, Avro Bölgesinde de yüzde 1,7 olarak belirlendi. Sanayi sektöründe de en yüksek artış yüzde 7,9 ile Bulgaristan'da yaşandı. Türkiye'de ise sanayideki işgücü maliyet artışı yüzde 10,1'i buldu. Bu rakamlara göre, Türkiye, AB ülkeleri ile kıyaslandığında hem sanayi sektöründe, hem de diğer sektörlerde işgücü maliyetinin en yüksek oranda arttığı ülke oldu. TİSK'in açıklamasına göre, 2010 yılının 4. çeyreğinde Türkiye'de ve AB'de çalışılan saat başına nominal işgücü maliyet değişimi şu şekilde gerçekleşti:

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