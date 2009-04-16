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Sağlık

Tiryakiyi meyve sebze de kurtarmıyor

Sigara içenlerin meyve ve sebze yemesi kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak yerine artırabilir.

16 Nisan 2009 03:00

Sigara içenlerin meyve ve sebze yemesi kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak yerine artırabilir.

Hollanda Sağlık ve Çevre Enstitüsü’ün yayımladığı raporda, sigara içmeyen kişilerin günde 600 gram sebze ve meyve tüketmesinin kalın bağırsak kanseri riskini azalttığı, ancak bu durumun sigara içenlerde tersine gelişebileceği belirtildi.

Raporda, fazla meyve ve sebze tüketenlerin kalın bağırsak kanserine yakalanma riskinin, daha az sebze ve meyve yiyenlere göre yüzde 20-25 az olduğu ancak sigara içenlerde kanser riskinin artabileceği vurgulandı.

Bundan "sigara içildiğinde sebze ve meyve yemek kesilmeli" sonucunun çıkarılmaması gerektiğini belirten enstitüden Hans Verhagen, "lütfen sigara içmeyi bırakın" mesajını verdi.

8,5 yıl boyunca 10 Avrupa ülkesinde yaşayan 520 bin kişinin beslenme alışkanlıklarını ve kanserle bağlantısı inceleyen araştırmacılar, sigaranın etkilerinin iyi anlaşılmadığını, meyve ve sebzelerde bulunan betakaroten ve diğer maddelerin sigaranın kanser yapıcı etkisini azaltmak yerine artırabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar yine de bu sonuçları doğrulayan başka araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti.

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