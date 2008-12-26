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Sağlık

Tiryakinin ciğeri 20 yılda 7 kilo katran bağlıyor

Dumansız Hava Sahası projesi ile kamusal alanda sigara kullanımının önüne büyük ölçüde geçildi.

26 Aralık 2008 02:00

Türkiye, sigara ile mücadelede yoğun bir kampanya yürütüyor. Dumansız Hava Sahası projesi ile kamusal alanda sigara kullanımının önüne büyük ölçüde geçildi. 

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Ancak bu gelişme sigaranın azaldığı anlamına gelmiyor. Kapalı mekânda olmasa da çoğu vatandaşın hâlâ sigara içtiğini söyleyen Yeşilay Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Vehbi Altunçul Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, araştırma sonuçlarına göre 20 yıl boyunca sigara içen birinin ciğerlerinde yaklaşık 7 kilogram katran biriktiğini açıkladı.

Katranın ancak belirli bir yaşa kadar vücuttan atıldığına dikkat çeken Altunçul, bağımlı kişilerde çok sık kalp ve damar hastalığına rastlanma sebebinin katrandan kaynaklandığını belirtti.

Sigaranın sağlık kadar ekonomye verdiği zarardan da bahseden Altunçul, "30 yıllık tiryakinin sigaraya harcadığı para 38 bin YTL civarında. 30 yıl çalışan ve en üst kıdemden emekli olanların ikramiyesi de 35 bin YTL. Ortada resmen büyük bir israf var." ifadelerini kullandı.



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