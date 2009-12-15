Tiryakilere güzel haber

T24 - Çay ve kahve içmek, tip-2 diyabet riskini düşürüyor.

Avustralya'nın Sidney Üniversitesinden Rachel Huxley ve diğer ülkelerden bilimcilerin katıldığı araştırmanın sonuçları, "Archives of Internal Medicine" adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Makaleye göre kafeinsiz kahve içmek de aynı etkiyi gösteriyor. Bunun nedeni, kafeinin bu yönde bir etkisi olmaması, etkinin çay ve kahvede bulunan magnezyum, lignan, klorogenik asitler gibi diğer kimyasallardan kaynaklanması.

Ancak çay ve kahvenin neden diyabet riskini azalttığına ilişkin kesin bir veri henüz elde edilemedi. Araştırma sonuçlarına göre her gün içilen fazladan birer fincan kahve veya çay, ileride bu hastalığa yakalanma riskini yüzde 7 oranında azaltıyor. Bu da, günde 4 fincan çay veya kahve içen birinin ileride bu hastalığa yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 25 oranında azalması demek.

Araştırma çerçevesinde 18 ayrı çalışmada yaklaşık 450.000 kişi incelendi. Çalışmada bu eğilim belirlendi ancak nedeni aydınlatılamadı. Tip-2 diyabete genellikle hareketsiz yaşam biçimi ve aşırı yemek yol açıyor.

