Tirol bölgesinde 130 köylü mahsur kaldı

Avusturya'nın batısında Tirol bölgesindeki Vals adlı bir köyde kaya düşmesi sonucu bölgede yaşayan 130 kişi mahsur kaldı. Innsbruck'un 40 kilometre güneyinde yer alan bölgede pazar akşamı vadideki kayalıklardan büyük parçalar koparak yerleşim biriminin bir kısmının dış dünya ile bağlantısının tamamen kopmasına neden oldu.

APA haber ajansının haberine göre yaklaşık 40 kişi olası bir tehlikeye karşı evlerinden tahliye edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yararlanan olmadı. Wipptal yöresindeki ana ulaşım yolunun 150 metrelik kısmının kaya parçalarıyla tamamen kaplandığı belirtildi. Kaya yığınlarının yüksekliğinin ise 50 metreyi bulduğu kaydedildi.

Jeologların helikopterlerle yaptığı keşif uçuşları neticesinde kayalık bölgedeki yarıkların büyüdüğü tespit edildi ve olası yeni tehliklere karşı bölgedeki güvenlik çemberi genişletildi. Belediye Başkanı Klaus Ungerank, "mahsur kalanlara iki gün içerisinde ulaşabileceklerini tahmin ettiklerini" söyledi.

Dış dünya ile bağlantısı kesilen köyde mahsur kalanlara heliopterler aracılığıyla temel ihtiyaç malzemeleri naklediliyor. Yetkililer kopan kaya parçlarının kaldırma işlemenin ise üç haftayı bulabilieceğini belirtti.

AFP/dpa/MK/HS

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