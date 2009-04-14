Tiroidin fazlası erken boşalmaya neden oluyor

Erken boşalma genç erkeklerin en önemli cinsel sorunlarından biri. Üstelik bu sorun çok sık görülüyor! Ortalama 10 erkekten üçü erken boşalma sorunu yaşıyor.



Bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan erken boşalmanın tarifleri yıllar içerisinde farklılıklar gösteriyor. Bazıları sadece süreyi ön plana alırken, bazıları kadın ve/veya erkeğin tatmin olamadığı süreyi erken boşalma olarak belirtmektedir. Güncel olan ve genel kabul gören tarif ise hem süreyi, hem de eşlerin tatmin olmalarını içeriyor.



İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof . Dr. Bülent Alıcı, boşalmanın Türk erkeklerinde ortalama 2 dakika civarında gerçekleştiğini belirtirken, bu sürenin Avrupa toplumunda biraz daha uzun olduğunu söylüyor...



''Erken boşalma sorunu olanların yüzde 90'ı 1 dakikanın altında bir sürede boşalıyorlar. Boşalma bir dakikanın altında oluyorsa ve bu durum kadında ve/veya erkekte bir cinsel tatminsizlik oluşturuyorsa bu bir erken boşalmadır. İlişki süresi bazen 2 dakikanın altında da olabilir. Ama iki taraf da bundan memnunsa, sıkıntı yaratmıyorsa, o zaman erken boşalma olarak algılanmayabilir."



Prof. Dr. Alıcı, erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin çoğu zaman kime başvuracağını, ne yapılması gerektiğini bilmediğini belirtiyor.



" Genellikle psikolojik olduğunu düşünerek hekime başvurmuyorlar. Kendileri halletmeye çalışıyor. Söyle ki geçmişte bu sorunun psikolojik olduğu veya bir davranış bozukluğu, kontrolsüzlük olarak düşünülüyordu. Fakat 4-5 yıldır yapılan çalışmalar bunun vücuda ait bazı sebeplerinin olduğunu da gösterdi."



Erken boşalma ya da tatmin duygusu beyinde serotonin maddesi ile ilişkili. Serotonin maddesinin bazı alt gruplarında artış boşalmayı geciktirirken, bazıları da erken boşalmayı arttırdığını kaydeden Prof. Dr. Alıcı, bu maddenin beyinde reseptör denilen bağlantı noktaları üzerinden etkili olduğunu kaydediyor



'' Bunlardan bazılarının aşırı uyarılması, bazılarının da duyarsız olması erken boşalma sorununa yol açabiliyor. Fiziksel olarak kişide doğuştan itibaren bu reseptörlerde sorun varsa çok çabuk uyarılıyorlar ve erken boşalma kontrolsüz olarak meydana geliyor.''

Özellikle son 5-6 yıldır bu konu ile ilgili çalışmaların yoğunlaştığını kaydeden Prof. Dr. Alıcı, serotonin maddesinin geri emilimini engelleyen ilaçların tedavide kullanıldığını belirtiyor.



Hipertiroidi erken boşalma nedeni!



Prof.Dr. Bülent Alıcı, erken boşalma ile ilgili Türkiye'de yapılan çok yeni bir araştırmaya dikkat çekiyor.



''Hipertiroiti dediğimiz tiroit bezinin fazla çalıştığı hastalarda boşalma sürecinin normalden kısa olduğu veya erken boşalma hikâyesi olduğu gözlemlendi."



Ege Bölgesi'nde Ege Androloji Araştırma Grubu tarafından çok merkezli yapılan erken boşalma sıklık çalışmasının ardından yapılan bu klinik araştırma ile hipertiroiti hastalarının yüzde 70 inde erken boşalmanın görüldüğü, ilaçla tedavi edildiğinde (aşırı çalışan tiroit bezinin çalışması normale döndüğünde) erken boşalmanın da ortadan kalktığını belirtiyor.



''Bu araştırma gösterdi ki bazı fiziksel sebepler erken boşalma nedeni olabilir. Tiroit bezinizi kontrol ettirin demek istemiyorum. Ama erken boşalma şikâyeti olan bir kişi hekime başvurduğunda hekim neyi araştıracağını bildiği için, örneğin kişide tiroit bezinin çok çalıştığını düşündüren şikâyetlere rastlarsak o zaman bu hormonlara da bakılması gerekir. Çünkü sebep bu da olabilir.''



Erken boşalmada zaman tutma yerine artık form doldurulacak!



Prof. Dr. Alıcı, erken boşalma ile ilgili çalışmaların devamı için bir form geliştirildiğini de kaydediyor.



'' Erken boşalmayı tanımlamak için zaman tutma tüm dünyada uygulanan bir yöntem. Tabii ki meşakkatli olabiliyor. Bazı hastalar sevmiyor zaman tutmayı. Onun yerine sorularla erken boşalmanın şiddetine ve rahatsızlığın derecesinin belirlenmesine ilişkin bir form geliştirildi. Bu Türkçeye çevrildi. Türkçede de bunun güvenilir ve geçerli olduğu gösterildi ve yakında yayınlanıyor. Formla hastaya bazı soruların sorularak erken boşalma sorunun ne derecede olduğu, eşini ne kadar etkilediği ve tedavi sonrasında da bundan ne kadar yarar gördüğünün takibi yapılacak. Bu araştırmalar için güzel bir başlangıç. Bizim toplumumuz açısından da çok merkezli tarama çalışması yapıyoruz. Erken boşalma şikâyeti ne kadar sık, ne kadar süre ile oluyor, bunların sonuçları çalışma bitiminde paylaşılacak.'

