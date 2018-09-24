Tırnakçının oyununa gelmedi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, cep telefonu mağazasında 200 lira vererek para üstünü aldığı sırada 100 lirayı, \'tırnakçılık\' yöntemiyle avucunun içinde saklayıp 100 lira daha isteyen şüpheli, mağaza çalışanı Emre Uyanık tarafından fark edildi. Emre Uyanık, şüphelinin parayı avucunun içine sakladığını ortaya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce İstanbul Caddesi\'nde bulunan cep telefonu mağazasına gelen bir kadın, 200 TL vererek cep telefonuna 20 TL yükletti. 180 lira para üstü alan kişi, \'tırnakçılık\' yöntemiyle 100 TL\'yi avucunun içine saklayarak, para üstünün eksik verildiğini ileri sürüp 100 TL daha istedi. Mağaza çalışanı Emre Uyanık kasaya gelerek duruma müdahale etti. Emre Uyanık, şüphelinin avucunu açarak sakladığı parayı ortaya çıkardı. Bu sırada şüpheli, mağazadan çıkıp kaçtı. Şüpheliyi yakalamkaya çalışan ancak sonuç alamayan Emre Uyanık, polise haber verdi. Olay, mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan Emre Uyanık, \"Arkada oturuyordum, o sırada kasada bir para alışverişi hareketliliği olduğunu gördüm. Daha sonra cüzdanını fark ettim. Cüzdanı almaya çalıştığımda para avucunun içerisindeydi. Kasada olsam daha önceden anlardım, ancak sonradan geldim. Ama parayı kurtardık. Burada daha önce çok tırnakçı yakaladık. Tabii daha kasaya gelmeden anlıyorduk ama bu sefer ki çok farklıydı. Giyim ve kuşamı farklıydı. Onun tepkisi ise \'almadım\' demeye çalıştı. Ancak ben parayı avucundan çıkardım. Dışarıda kalabalıklardı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik ama yetişemedik. Kalabalığa getirip kaçtılar. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle kasada duran arkadaşlar aldıklarını, verdiklerini iyi kontrol etmeleri lazım. Çok hızlı hareket ediyorlar. Paraları masaların üzerine bırakıp açıyorlar, dağıtıyorlar ve kafa karıştırıyorlar\" dedi.

Polis şikayet üzerine soruşturma başlattı.



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