Tırnakçılık şüphelisi İranlı çiftten koca tutuklandı

TUNA İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, \'tırnakçılık\' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı Nasrın Safarı S. (28) tutuklandı, eşi Kamran Azizi S. (31) serbest bırakıldı

Tavşanlı\'da M.Ö., iş yerine gelen 2 kişi tarafından \'tırnakçılık\' yöntemiyle 2 bin 500 lirasının çalındığı polise bildirdi. Mobese kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve 34 plakalı kiralık bir araçla seyahat ettiklerini belirledi. İranlı Nasrın Safarı S., eşi Kamran Azizi S. ile 2 çocuğu Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak Tavşanlı\'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nasrın Safarı S. tutuklandı, eşi Kamran Azizi S. ve çocukları ise serbest bırakıldı.