T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tırnakçılık şüphelisi İranlı çiftten koca tutuklandı

TUNA İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı Nasrın Safarı S

05 Ekim 2018 19:53

TUNA İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, \'tırnakçılık\' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı Nasrın Safarı S. (28) tutuklandı, eşi Kamran Azizi S. (31) serbest bırakıldı
Tavşanlı\'da M.Ö., iş yerine gelen 2 kişi tarafından \'tırnakçılık\' yöntemiyle 2 bin 500 lirasının çalındığı polise bildirdi. Mobese kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve 34 plakalı kiralık bir araçla seyahat ettiklerini belirledi. İranlı Nasrın Safarı S., eşi Kamran Azizi S. ile 2 çocuğu Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak Tavşanlı\'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nasrın Safarı S. tutuklandı, eşi Kamran Azizi S. ve çocukları ise serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUNAKütahya DHA KÜTAHYA TavşanlıNasrın SafarıKamran AziziMobeseGedizTavşanlıEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24