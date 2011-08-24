Tırnak yiyenlerin dişleri çarpık oluyor

T24

Dişlerdeki şekil bozukluklarının bazı seslerin düzgün çıkartılamamasına ve konuşma sorunlarına sebep olduğu uyarısını dile getiren uzmanlara göre, dişleri ilgilendiren çapraşıklık ve uyumsuzluklar artık her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebiliyor.

Dent Suadiye Diş Kliniği ortodonti uzmanı Dr. Ahmet Pınar, dişlerdeki biçimsel ve işlevsel sorunlarla ilgili bilgi verirken, çapraşık dişlerin, başta estetik görünüm olmak üzere birçok sorunlara neden olabildiğini söyledi.

Temizlenmesi daha zor olduğu için çapraşık dişe sahip kişilerde çürük ve diş eti hastalıklarına eğilimin arttığını ifade eden Pınar, dişler düzgün kapanmadığı zaman çene ekleminde ve çene hareketlerini sağlayan kaslarda sorunlar oluşabileceğini bildirdi.





Ortodontik sorunlar genetik sebeplerle ortaya çıkıyor

"Parmak emme ve uzun süre emzik kullanmak gibi çocuk yaşlarda görülen kötü alışkanlıklar, geniz etine bağlı ağızdan nefes alma, yatış şekli, 20 yaş dişleri ve erken yaşlarda yapılan süt dişi çekimleri de dişlerde biçimsel bozukluklara yol açabilir. Aynı şekilde tırnak yemek, alt çenenin öne doğru kayarak kapanış bozukluğu oluşturmasına sebep olur. Emzikler de uzun süre kullanıldıklarında etki alanındaki bölgelere uzun süre anormal etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve çeşitli kapanış bozukluklarına yol açar. Parmak emme de emzikteki gibi emilen parmağa ve sayısına göre etki alanında bulunan alt ve üst dişlerde yer değiştirme ve kapanış bozuklukları görülür."

Dişlerdeki biçimsel bozuklukların neden olduğu sorunlara da değinen Pınar, "Dişlerdeki şekil bozuklukları, bazı seslerin düzgün çıkartılamamasına ve konuşma sorunlarına sebep olur. Ortodontik tedaviyle fonksiyonel ve estetik sorunlar düzeltilerek kişinin hayat kalitesi artar. İskeletsel, yani çeneler arasında uyumsuzluk yoksa ortodontik tedavi her yaşta mümkündür" bilgilerini aktardı.

Biçimsel bozukların tedavisiyle ilgili bilgiler de veren ortodonti uzmanı Ahmet Pınar, "Tıpta en temel tedavi ilkesi etkeni ortadan kaldırmaktır. Önce sorunun sebebi ortadan kaldırılır, ardından tedavi kısmına geçilir. Kötü

alışkanlıkların eliminasyonu için bu alışkanlıkları kırıcı apareyler kullanılmaktadır" diye konuştu.





"İleri yaşlarda tedavi mümkün müdür?"



"Dişleri ilgilendiren çapraşıklık ve uyumsuzluklar, her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, ortodontik tedavi gören her 5 hastadan birinin 21 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Uzun yıllardır kullanılan metal braketlerin yanında, artık özellikle yetişkinlerde, daha az görünen seramik braketler veya dişlerin arka tarafından uygulanan lingual braketler kullanılabiliyor. Bunların yanında, son yıllarda uygun vakalarda ’invisalign’ denilen ve ağızda neredeyse hiç farkedilmeyen şeffaf plaklarla yapılan hem estetik, hem de kullanımı çok rahat sistemlerle tedavi yapılabiliyor."

Ahmet Pınar, çocukların ilk ortodontik muayenesinin 7-8 yaşlarında, alt ve üst ön dişler sürüldükten sonra yapılmasında fayda olduğunu sözlerine ekledi.





