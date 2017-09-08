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Tırmanma duvarında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde oyun parkında oynarken, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine çıktığı 8 metrelik tırmanma duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki Doğukan Kanyılmaz, itfaiye tarafından kurtarıldı

08 Eylül 2017 13:29

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde oyun parkında oynarken, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine çıktığı 8 metrelik tırmanma duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki Doğukan Kanyılmaz, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Doğukan Kanyılmaz, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi’ndeki oyun parkında oynarken arkadaşlarının \'Çıkamazsın\' demesi üzerine 8 metrelik tırmanma duvarına çıktı. Duvarın üst noktasına kadar çıkan Kanyılmaz, inmekten korkup panik yaşayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri duvara dayadığı merdivenle yukarıya çıktı. Kanyılmaz, iple bağlanıp başına kask takılarak merdivenle güvenli bir şekilde indirildi. 
Yaklaşık 15 dakika kaldığı duvardan indikten sonra ağlama krizine giren Kanyılmaz, daha sonra arkadaşlarıyla parktan ayrıldı.
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