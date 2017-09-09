Tırmanma duvarına çıkmak için iddiaya girdi; inmeye korkunca itfaiye yardım etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki Doğukan Kanyılmaz dün oyun parkına hiçbir önlem alınmadan konulan tırmanma duvarına çıkmak için ‘Çıkamazsın’ diyen arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Duvarın üst noktasına ulaşan Kanyılmaz, inmekten korkup panik yaşayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri duvara dayadığı merdivenle Kanyılmaz’ın yanına çıktı.

Hürriyet’ten Sinan Kabatepe’nin haberine göre, Kanyılmaz, spor salonlarında ve aktivite alanlarında güvenlik ipleriyle tırmanılan 8 metrelik tırmanma duvarına hiç bir güvenlik önlemi olmadan çıktı. Duvarın üst noktasına ulaşan Kanyılmaz, inmekten korkup panik yaşayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri duvara dayadığı merdivenle Kanyılmaz’ın yanına çıktı.

Görevli bile yok

Kanyılmaz, iple bağlanıp başına kask takılarak merdivenle güvenli bir şekilde indirildi. Yaklaşık 15 dakika kaldığı duvardan indikten sonra ağlama krizine giren Kanyılmaz, daha sonra arkadaşlarıyla parktan ayrıldı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediyenin yaptığı parkta bulunan tırmanma duvarının başında bir görevli bulunmuyor. Herhangi bir güvenlik önleminin de olmadığı tırmanma duvarına gelen çocuklar hayatları pahasına kendi başlarına tırmanış yapabiliyorlar.