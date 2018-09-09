T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisi sırasında tırmandığı yamaçta kalan Ahmet Karaca (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı

09 Eylül 2018 21:02

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisi sırasında tırmandığı yamaçta kalan Ahmet Karaca (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ahmet Karaca, Hamza Yiğit, Hüseyin Pamuk ve Kamil Atmaca, doğa gezisi için ilçenin kırsal Cerrah Mahallesi\'ndeki dağlık alana gitti. Bir süre doğada gezen gençler, daha sonra köy yolundan tepenin yamacına tırmanmak istedi. Otlara tutunarak, sırayla tırmanmaya başlayan gençlerden 3\'ü rahatlıkla çıkarken, bastığı toprağın kayması sonucu paniğe kapılan Ahmet Karaca, 50 metrelik yamacın ortalarında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, mahsur kalan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla yamaçtan inen itfaiye eri, diğer ipi gencin beline bağladı. Yukarı çekilen Ahmet Karaca, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Karaca, \"Buraya tırmanmaya başladık. Ben mahsur kaldım. Çıkmaya çalışırken, toprak kaymaya başladı. Ayaklarım da  sızlamaya başlayınca öylece kaldım. İtfaiyeciler yetişip, kurtardı\" diyerek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL BursaDHABURSAAhmet KaracaAhmet Karaca Hamza Yiğit Hüseyin PamukKamil AtmacaCerrah MahallesiBirOtlaraArkadaşlarınınArama KurtarmaHalatlaYukarıBenAyaklarımFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24