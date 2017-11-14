TIR'lar çarpıştı; 1 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'a arkadan çarpan TIR\'ın şoförü Sinan Polat, yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 karayolu Egemen Kavşağı\'nda meydana geldi. Sinan Polat yönetimindeki 06 HE 0255 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Öztürk yönetimindeki 35 ZRR 24 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, şoförlerden Sinan Polat, yaralandı. Kabinde sıkışan Polat\'ı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
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