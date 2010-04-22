Tırla öğrenci minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

T24 -

Kadir Bozdoğan'ın kullandığı öğrenci servis minibüsü, Yalıkavak beldesi Gökçebel mevkisinde, Salih Alakır yönetimindeki plakalı tırla çarpıştı. Kazada, ilk tespitlere göre, minibüs sürücüsü Bozdoğan ile 10 öğrenci yaralandı.Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Bodrum Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, hastanede yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kazayı duyan çok sayıda öğrenci velisi de hastaneye geldi.