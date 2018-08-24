TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (3)

KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Çorum\'da TIR\'la kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden İrfan Ünlü eşi Ayşegül, çocukları Samet ve Mustafa Semih Ünlü ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü\'nün cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, Bayat Merkez Camii\'nde kılınan ikindi namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Ünlü ailesinin yakınları ile AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

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