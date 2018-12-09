TIR'la çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan otomobill, karşı şeritten gelen TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik Çevre yolunda meydana geldi. İznik\'ten Bursa istikametine giden Hüseyin Silistreli (50) yönetimindeki 16 ACP 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Emin Demir’in (53) yönetimindeki 16 MCA 91 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Silistreli ağır yarandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silistreli İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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