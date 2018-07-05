TIR'la çarışan otomobilin sürücüsü öldü

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, karşıdan gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Osman Akman (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Fethiye - Antalya Karayolu\'nun Seydikemer ilçesi Karabel Mevkii\'nde bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye\'den Antalya yönüne giden Hasan Akman\'ın kullandığı 42 RS 262 plakalı TIR, karşıdan gelen Osman Akman yönetimindeki 48 SU 097 plakalı otomobille çarpıştı. Demir yığınınan dönen otomobilin sürcüsü Fethiye Balık Hali\'nde esnaf, 3 çocuk babası Akman ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Akman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförnü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan Fethiye - Antalya karayolunda trafik polis ve jandarma ekiplerince bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.



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