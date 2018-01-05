T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR'ın kupası koptu, burnu bile kanamadı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kontrolden çıkan TIR'ın kupası kopup devrilirken sürücü, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu

05 Ocak 2018 00:37

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da kontrolden çıkan TIR\'ın kupası kopup devrilirken sürücü, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 
Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun  5\'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Durmaz yönetimindeki 27 V 4423 plakalı TIR, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Bu sırada TIR\'ın, kupa bölümü kopup devrildi. Kazayı gören çevredekiler, şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Durmaz\'ı, kopan kupanın içinden çıkardı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANTIRKaraman MersinMüslüm DurmazBuKazayıDurmazKazaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24