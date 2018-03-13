T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, TIR'ın dorsesinden düşen iş makinesi, arkasındaki 4 aracın hasar görmesine neden oldu

13 Mart 2018 18:37

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, TIR\'ın dorsesinden düşen iş makinesi, arkasındaki 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Kaza anı, taksi şoförünün araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İnağzı Mahallesi\'ndeki tünel inşaatına giden ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 DS 6572 plakalı TIR\'ın dorsesindeki iş makinesi, Kadırga rampasında düştü. İş makinesi, TIR\'ın arkasında giden 4 sürücünün aracında hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi aldı.
KAZA ANI, ARAÇ KAMERASINDA
Kaza anı ise olay yerinden geçen taksi şoförü Ali Şahintürk\'ün araç kamerasına yansıdı. Kazayı anlatan Şahintürk, \"TIR, sallanınca zincirlerin koptuğunu ben, arkadan gördüm. Önünde panel vardı. O, yere düşünce lastiği havaya kalktı. Sırayla araçlara vurdu. Ben, geri kaçmaya çalıştım. Çok hızlı geliyordu. \'Çok fazla geri kaçarsam beni öldürür\' düşüncesiyle bana vurup, durmasını bekledim. Herkesin verilmiş büyük sadakası varmış\" dedi.
İş makinesi ile hasar oluşan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHAZONGULDAK TIRKazaMeşrutiyet MahallesiMahallesiDSTIRKadırgaYaralananınEkiplerKAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA KazaAliKazayıSıraylaBenHerkesinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24