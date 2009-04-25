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Yaşam

TIR'ın dorsesindeki konteyner üst geçide çarptı

25 Nisan 2009 12:27

Kağıthane'de, TIR dorsesi üzerindeki konteyner üst geçide çarptı.

Büyükdere Caddesi'nden Maslak yönüne giden Ertuğrul Soydaş'ın kullandığı 41 KA 372 plakalı 4.40 metre yüksekliğindeki konteyner yüklü TIR, 4 metre yüksekliğindeki Sanayi Mahallesi üst geçidine takıldı.

Çarpmanın etkisiyle konteyner parçalanarak yola düşerken tır yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kaza sonucu üst geçitte küçük çapta hasar meydana geldi.

Üst geçitten yaklaşık 50 ve 100 metre gerideki yüksekliğin 4 metre olduğunu belirten iki levhayı da fark etmeyen sürücü Soydaş, geçitte bulunan uyarı levhasının reklam afişiyle kapalı olduğu için yüksekliği belirten levhayı görmediğini ileri sürdü.

Kazanın ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan cadde, konteyner parçalarının kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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