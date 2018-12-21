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TIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında, TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü

21 Aralık 2018 23:16

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında, TIR\'ın dorsesi yanarak zarar gördü.
Anadolu Caddesi\'nde Çiğli\'den Menemen yönüne giden TIR\'ın dorsesinin lastiği bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören TIR şoförü, çekiciyi dorseden ayırıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, TIR\'ın dorsesinde ise hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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