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TIR'ın çarptığı yaşlı kadın öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 4 gün önce yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı 93 yaşındaki Mahi Nur Kırdan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

05 Aralık 2017 22:41

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 4 gün önce yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarptığı 93 yaşındaki Mahi Nur Kırdan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, geçen cuma günü Zonguldak Caddesi\'nde meydana geldi. Araç yoğunluğunun olduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen Mahi Nur Kırdan\'a, Recep Erkuş yönetimindeki 78 DB 668 plakalı TIR çarptı. TIR şoförü, diğer sürücülerin ve vatandaşların uyarısıyla aracını durdurdu. Ağır yaralanan Kırdan, dorsenin altından çıkarılıp, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kırdan, bugün hayatını kaybetti.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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