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TIR'ın çarptığı motosiklettekilerin üzerinden kamyonet geçti: 2 ölü 

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik İlçesi'nde TIR'ın çarpması sonucu yola savrulan motosikletteki 2 kişi, arkadan kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdiler

21 Eylül 2017 03:15

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde TIR\'ın çarpması sonucu yola savrulan motosikletteki 2 kişi, arkadan kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdiler.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana geldi. İznik’ten Yenişehir’e giden 47 yaşındaki Abdullah Durmuş yönetimindeki plakasız motosiklete, arkadan gelen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Durmuş ile arkasındaki arkadaşı 44 yaşındaki Erdal Yılmaz, yola savruldu. Aynı yöne giden bir kamyonet de iki arkadaşın üzerinden geçti. Kazada, Abdullah Durmuş olay yerinde, Erdal Yılmaz da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ölen iki arkadaşın, Yenişehir İlçesi\'nde, bir süt ürünleri firmasında çalıştıkları belirtildi.
Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförü ile kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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