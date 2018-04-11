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TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Karataş (43) yaşamını yitirdi

11 Nisan 2018 16:56

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da TIR\'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Karataş (43) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından durmayıp kaçan sürücü, polis tarafından aranıyor.
Kaza bugün sabah saat saatlerinde, Tonami Meydanı’ndaki köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa yönüne giden Bilal Karataş’ın kullandığı 41 B 8489 plakalı motosiklete, arkadan gelen 16 MET 46 plakalı TIR çarptı. Kaskı bulunan Karataş yola fırlarken, motor TIR\'ın önünde sürüklendi. Bilal Karataş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Polis, kazadan sonra durmayıp, kaçan TIR\'ın sürücüsünü arıyor.

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