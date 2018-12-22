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TIR'ın arkadan çarptığı motosikletteki sürücü yaralandı, eşi öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, TIR'ın arkadan çarparak yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletteki sürücü Zeki Özgen yaralandı, eşi Zekiye Özgen ise hayatını kaybetti

22 Aralık 2018 23:50

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, TIR\'ın arkadan çarparak yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletteki sürücü Zeki Özgen yaralandı, eşi Zekiye Özgen ise hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Samsun-Ordu yolu Aybastı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Iurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH plakalı TIR, önünde giden Zeki Özgen yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle, motosiklet TIR\'ın altında kalarak, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi Zekiye Özgen\'i ilk yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Zekiye Özgen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeki Özgen\'in tedavisi ise sürüyor. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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