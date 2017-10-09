TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi öldü

Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde, kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, TIR\'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Hasan Ayaz ve yanındaki arkadaşı 43 yaşındaki Cüneyt Tınmaz, yaşamlarını yitirdi.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Ayaz, yönetimindeki 59 NC 257 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, karşı şeride geçip, Nedim Esen\'in kullandığı 59 DM 036 plakalı TIR’a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil, alev alırken, araçta çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TIR\'ın altına giren otomobildeki Cüneyt Tınmaz, olay yerinde, sürücü Hasan Ayaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesi\'nde yaşamlarını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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