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TIR'ın açılan dorsesi köprüye çarptı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da seyir halindeki TIR'ın açılan dorsesi köprüye çarptı

06 Ekim 2017 23:21

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da seyir halindeki TIR\'ın açılan dorsesi köprüye çarptı. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle Bursa-İstanbul karayolu ile birçok bağlantı yolunda, trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında İstanbul caddesi şehir merkezi istikametinde meydana geldi. 52 yaşındaki Abdullah Bolat yönetimindeki 16 DL 098 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR\'ın seyir halindeyken dorse kilidi açıldı. Yükselen dorse, Demirtaş Köprüsü\'ne çarptı. Kazada, dorsesi köprüye sıkışan TIR\'ın şoförü Abdullah Bolat yaralandı. Bolat, olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastahanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından dorse, ateşli demir kesme makinesiyle TIR\'dan ayrılırak vince alındı. TIR\'ın yoldan kaldırılması sırasında trafik tek şeritten verildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. 

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