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Yaşam

Tiril tiril bir yaz için Benetton’a uğrayın

Benetton 2009 Yaz Koleksiyonu sıcak yaz günlerinde tiril tiril giyinmek isteyenler için ürettiği rengarenk desenli giysileriyle, romantik bir yaz vaat ediyor.

19 Mayıs 2009 03:00

Benetton 2009 Yaz Koleksiyonu sıcak yaz günlerinde tiril tiril giyinmek isteyenler için ürettiği rengarenk desenli giysileriyle, romantik bir yaz vaat ediyor.

Bu yazın favorileri arasında, uçuşan rahat elbiseler ve kısa şortlarla kombinlenen balon kollu gömlekler dikkat çekiyor. Pastel tonlardaki mini elbiseler adeta yazı çağırıyor, örgülü elbiseler yazın sıcak esintisini hissettiriyor. Hareketli desenler ve ekoseli kumaşlar, sade renklerle kombinlenerek dengeleniyor. Akdeniz sahillerini hatırlatan koleksiyonda, beyaz ve mavinin buluşması spor ve şık bir hava yaratırken, kabarık formların hakim olduğu kesimler, düz kumaşlara eğlence katıyor. Enerjinin yüksek olduğu koleksiyonda, ağırlıklı olarak mavi, beyaz, turuncu ve pastel yeşil tonları yer alıyor.

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