Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 2\'nci ayak yarışları yapıldı. Düzenlenen törende ise, ilk ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi.

Bodrum\'da düzenlenen ve 6 etaptan oluşan Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 2\'nci ayak yarışlarında yapıldı. Era Bodrum Yelken Kulübü ve The Bodrum Cup işbirliğiyle düzenlenen yarışlara, 12 tirhandil tekne katıldı. İlk gün hava muhalefeti nedeniyle yarışlar yapılmadı. İkinci gün ise, yelkenciler, ilk olarak şamandıra yarışı ve daha sonra da Karaada açıklarında 15 millik rota için yelken açtı. Gün boyu yarışan yelkenciler, akşam 2- 3 Aralık\'ta yapılan ilk ayak yarışlarının ödül töreni için bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe\'de düzenlenen ödül töreninde, ilk ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi. 2 Aralık\'ta hava muhalefeti dolayısıyla yarışamayan ve 3 Aralık\'ta yapılan yarışlarda Gargantua teknesi birinci, Alice teknesi ikinci ve Bastarda teknesi ise üçüncü oldu. Organizasyon komitesi tarafından yelkencilere ödülleri verildi.

Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 3\'üncü ayağı, 17-18 Şubat\'ta yapılacak.



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