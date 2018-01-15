T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 2'nci ayak yarışları yapıldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 2'nci ayak yarışları yapıldı

15 Ocak 2018 14:02

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 2\'nci ayak yarışları yapıldı. Düzenlenen törende ise, ilk ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi.
Bodrum\'da düzenlenen ve 6 etaptan oluşan Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 2\'nci ayak yarışlarında yapıldı. Era Bodrum Yelken Kulübü ve The Bodrum Cup işbirliğiyle düzenlenen yarışlara, 12 tirhandil tekne katıldı. İlk gün hava muhalefeti nedeniyle yarışlar yapılmadı. İkinci gün ise, yelkenciler, ilk olarak şamandıra yarışı ve daha sonra da Karaada açıklarında 15 millik rota için yelken açtı. Gün boyu yarışan yelkenciler, akşam 2- 3 Aralık\'ta yapılan ilk ayak yarışlarının ödül töreni için bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe\'de düzenlenen ödül töreninde, ilk ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi. 2 Aralık\'ta hava muhalefeti dolayısıyla yarışamayan ve 3 Aralık\'ta yapılan yarışlarda Gargantua teknesi birinci, Alice teknesi ikinci ve Bastarda teknesi ise üçüncü oldu. Organizasyon komitesi tarafından yelkencilere ödülleri verildi.
Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 3\'üncü ayağı, 17-18 Şubat\'ta yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM Muğla DHA BODRUMOtokar Tirhandil CupKış TrofesiDüzenlenenBodrumEra Bodrum Yelken KulübüThe Bodrum CupKaraadaGünAralıkBodrum Belediyesi Trafo KafeGargantuaAliceBastardaOrganizasyonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24