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Tire'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ali Yıldırım'ın (43) katil zanlısı Sercan Pamak (28), polis tarafından yakalandı

05 Mart 2018 17:22

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ali Yıldırım\'ın (43) katil zanlısı Sercan Pamak (28), polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pamak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, cumartesi saat 14.00 sıralarında, Duatepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Kısa süre önce hapisten çıktığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Ali Yıldırım, Sercan Pamak tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Pamak daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla jandarma ekipleri mahalleye geldi. Yapılan inceleme sonrası Yıldırım\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cinayetin ardından sosyal medya hesabından \'İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi, benim kitabımda yok. Her şey Allah\'tan\' şeklinde paylaşımda bulunan katil zanlısı Sercan pamak\'ın, ilçede kullanılmayan bir okul binasında saklandığı belirlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Sercan Pamak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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