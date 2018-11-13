Tire'de Balan'la yollar ayrıldı

İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor\'a 3-1 yenilerek namağlup unvanını kaybeden Tire 1922\'de teknik direktör Nihat Balan istifa etti. Yönetim yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladı. Geçen sezondan bu yana takımın başında yer alan teknik patron Nihat Balan idaresindeki İzmir ekibi bu sezon 11 maçta 5 galibiyet, 5 berabirlik, 1 mağlubiyet elde ederek 20 puanla 5\'inci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar bu hafta Erbaaspor\'u konuk edecek.