Tire'de asırlık konak yangında küle döndü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde 2015 yılında Tarihi Kentler Birliği tarafından \'En İyi Restorasyon Projesi\' ödülüne layık görülen mülkiyeti Tire Belediyesi\'ne ait 115 yıllık tarihi geçmişe sahip tarihi Karcı Konağı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Restorasyonu tamamlandığında butik otel olarak değerlendirilmesi düşünülen konağın yanması, yürekleri burktu.

Tire\'nin Dere Mahallesi, Bakırlı Çeşme Sokak\'taki Osmanlı Dönemi yapılarından olan, hafif eğimli bir alan üzerine inşa edilen, hareketli ve gösterişli cephe düzenlemesi, büyük pencereleri, cephe ortasında ve sona erdiği kesimdeki silmeleri, köşelerdeki atkı ve sütunçeleri ile Tire\'deki levanten evlere tipik bir örnek teşkil eden tarihi Karcı Konağı\'nda, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kırma taş ve tuğladan yapılmış olan, üzeri kırma çatıyla örtülü, bölme duvarları ahşap karkas veya bağdadi tekniği ile yapılmış olan 3 katlı konakta çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Hicri 1321/ Miladi 1903 yıllarında yapıldığı belirlenen tarihi konaktan alevler yükseldiğini farkeden çevre binalarda yaşayanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti. Bu sırada alevlerin sıçrama ihtimali bulunan bitişikteki atıl durumdaki bir evin çatısına mahalleli hortumlarla su tutarak alevlerin ulaşmasını engelledi. Bir yandan bu evin sahibi Mehmet Karadoğan\'a durum bildirildi. Karadoğan\'ın gelip, atıl durumdaki evinde beslediği 25 muhabbet kuşunu dışarı çıkarmasından yarım saat sonda yanan tarihi binanın duvarı bitişikteki evin çatısına düşerek, zarar verdi. İtfaiye ekipleri tarihi konaktaki yangını, 1 saatte güçlükle söndürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmaları gelecek şubat ayında tamamlanması ve butik otele dönüştürülmesi düşünülen tarihi konak, kullanılmaz hale geldi. İlçenin tanınmış tarihi yapılarından olan Karcı Konağı\'nın yanması yürekleri dağladı. Tarihi konağın duvarının çökmesi sonucu bitişikteki atıl durumdaki evinin çatısı zarar gören Mehmet Karadoğan, faciadan dönüldüğünü belirterek, \"Eğer alevler benim evime sıçramış olsaydı. Kısa sürede tüm mahalleye yayılırdı. Çünkü burada bütün binalar neredeyse birbirine bitişik. Konağın restorasyonunu yapan yüklenici firmanın yetkilileri, zararımı karşılayacaklarını söyledi. İlçenin sembollerinden olan tarihi konağın yanması nedeniyle üzgünüz\" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığıni bildirdi.



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